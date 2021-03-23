Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor
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Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

23.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:55
Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı.

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Bir haftadır hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

BABA OLMAK İSTİYOR

Nuri Alço (69) kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço (36) ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Baba olmak istediğini söyleyen Alço, "Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor
Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastanede tedavi görüyor

Kaynak: Hürriyet

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