Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, koronavirüse yakalandıktan sonra kendisine sevinenlere 'din düşmanı' diyerek cevap veren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na tepki gösterince sosyal medyada gündem oldu.

29.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:05

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandı. Bu habere sevinenlerin olduğunu gören hatipoğlu açıklama yaparak hakkında kötü yorum yapanlara "Din düşmanı" dedi. Ünlü ilahiyatçının bu tepkisine Gökhan Özoğuz'dan tepki gecikmedi.

"DİN DÜŞMANLIĞI VE NEFRET SİZİ BU KADAR KÖR MÜ ETTİ?"

Virüse yakalanan Hatipoğlu, haberlerin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.

"SİZİ TASVİP ETMEYENLER NEDEN DİN DÜŞMANI OLSUN?"

Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinin bir kısmı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gündemle alakalı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."

Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu kendisine sevinenlere 'din düşmanı' dedi! Gökhan Özoğuz'dan tepki gecikmedi

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıklamasında "Bu düşmanlığınız Allah'a ve peygamberedir" diyerek tepki çekmişti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Özoğuz'un Hatipoğlu için "Yüzde 75 sevmiyor" demesi sosyal medyada tepki çekti. İşte Hatipoğlu için gelen bazı yorumlar...

Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Haber Yorumları (10)
ABC..: SEN KİMSİN, KENDİNİ SANATÇIMI SANIYORSUN, DEFOL BU ÜLKEDEN, HERKESİ ELEŞTİRECEĞİNE BİRDE KENDİ YAPTIKLARINA BAK,
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KOMODOSŞ: Neci bu sakallı ha parson şarkı falan sölüyodu dimi demwk buna ekmek kalmadı buralarda takılıyo yürü git. Llll...
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CETO: bu gökhan kom Allahaskina. . . hatipoglunuda sevmem de Gökhani hiiic sevmem , , ,
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500
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