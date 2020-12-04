Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı

04.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:15
Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan ve Halen MHP Aydın İl Başkanlığı görevini yürüten Haluk Alıcık, geçen hafta döndüğü Karadeniz gezisi sonrası rahatsızlanarak evinde istirahat etmeye başladı. Halsizlik şikayetlerinin artması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden Alıcık'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Alıcık, hastanede tedaviye alındı.


Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı
Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

İlgili Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı
- Korona virüse yakalanan Onur Akın'ın tedavisi hastanede devam edecek
- Korona virüse yakalanan Onur Akın'ın tedavisi hastanede devam edecek
Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Işık Sezen Aksu Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 21:17:42. #1.15#
title