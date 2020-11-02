Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Çalar Saat' adlı programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Küçükkaya ve ekibi karantinaya alındı. İsmail Küçükkaya'nın yerine programa çıkacak isim ise İlker Karagöz oldu.