Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı
02.11.2020 07:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:42
Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Çalar Saat' adlı programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Küçükkaya ve ekibi karantinaya alındı. İsmail Küçükkaya'nın yerine programa çıkacak isim ise İlker Karagöz oldu.
Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın, geçen gün sunduğu programa çıkmaması herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
PROGRAM EKİBİ KARANTİNAYA ALINDI
Gelen son bilgilere göre, İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı.
PROGRAMA İLKER KARAGÖZ ÇIKACAK
Küçükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, karantina sürecinde yerine İlker Karagöz'ün bakacağı aktarıldı.