Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu

Bu sözler çok konuşulacak! Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken "eskort" gafı

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Eda Ece'nin hastalığı yüzünden çekimlerine ara zorunda kaldığı Yasak Elma dizisine döneceği bölüm belli oldu. Tedavisi evde devam eden ve durumu toparlayan güzel oyuncu, 101. bölüm ile yeniden ekran karşısına çıkacak.

Fox TV ekranlarının entrika bombası dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu Eda Ece ve 3 set çalışanının yakalandığı koronavirüs ile gündeme gelmişti.

DURUMU TOPARLAMAYA BAŞLADI

Pozitif olduğunu öğrendikten sonra setten ayrılmak durumunda kalan Eda Ece, hastalığı ağırlaşınca hastaneye gitmişti. Durumu toparladıktan sonra ise evinde tedaviye devam eden sevilen oyuncudan, hayranlarını sevindiren haber geldi. Sete ara veren Ece'nin 101. bölümde yeniden ekrana geleceği öğrenildi.

"2 GÜNE GEÇER DEMİŞTİ"

Bu akşam yayınlanan bölümünde kısa bir süre de olsa koronavirüse yakalanmadan önce çekilen bölümünün yayınlanacağı Eda Ece, korona teşhisi konulmadan önce hastalığı hakkında gelen sorular üzerine "2 güne geçer" yorumunu yapmıştı.