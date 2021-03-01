Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu

01.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:02

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Eda Ece'nin hastalığı yüzünden çekimlerine ara zorunda kaldığı Yasak Elma dizisine döneceği bölüm belli oldu. Tedavisi evde devam eden ve durumu toparlayan güzel oyuncu, 101. bölüm ile yeniden ekran karşısına çıkacak.

Fox TV ekranlarının entrika bombası dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu Eda Ece ve 3 set çalışanının yakalandığı koronavirüs ile gündeme gelmişti.

DURUMU TOPARLAMAYA BAŞLADI

Pozitif olduğunu öğrendikten sonra setten ayrılmak durumunda kalan Eda Ece, hastalığı ağırlaşınca hastaneye gitmişti. Durumu toparladıktan sonra ise evinde tedaviye devam eden sevilen oyuncudan, hayranlarını sevindiren haber geldi. Sete ara veren Ece'nin 101. bölümde yeniden ekrana geleceği öğrenildi.

"2 GÜNE GEÇER DEMİŞTİ"

Bu akşam yayınlanan bölümünde kısa bir süre de olsa koronavirüse yakalanmadan önce çekilen bölümünün yayınlanacağı Eda Ece, korona teşhisi konulmadan önce hastalığı hakkında gelen sorular üzerine "2 güne geçer" yorumunu yapmıştı.

Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu
Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 19:01:55. #1.16#
title