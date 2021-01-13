Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Chloe Loughnan, 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını anlattı.

HERKESİ UYARMAYI DA İHMAL ETMEDİ

Chloe Loughnan yaptığı paylaşımda, "Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazım acıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun " dedi.

SERDAR ORTAÇ'LA 5 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, eski eşi hakkında konuşmuştu. Ünlü manken, konuyla ilgili, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" demişti.

Kaynak: Hürriyet