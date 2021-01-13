Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum

13.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:29

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, takipçilerine 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Chloe Loughnan, 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını anlattı.

HERKESİ UYARMAYI DA İHMAL ETMEDİ

Chloe Loughnan yaptığı paylaşımda, "Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazım acıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun " dedi.

SERDAR ORTAÇ'LA 5 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, eski eşi hakkında konuşmuştu. Ünlü manken, konuyla ilgili, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" demişti.

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
MİSAFİR: bizimkiler olsa nafakami ödemiyor diye dünyayi ayaga kaldirirlardi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZEYTİN: serdar ortaç zeytin yemekte haklıymış
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 19:42:18. #1.15#
title