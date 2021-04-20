Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haber... KORONAVİRÜSE yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KORONAVİRÜSE yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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