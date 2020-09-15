Koronavirüse karşı QR kod ile mobil ödemeli çözüm Yeni tip koronavirüsün yayılmasını engelemeye yönelik uygulamalara bir yenisi eklendi. Özellikle elden ele geçerek bulaş riskini arttıran para ve kredi kartlarına QR Kod'lu çözüm getirildi.

KPayGO mobil cüzdan ile koronavirüs döneminde, hastalığın yayılmasına aracılık eden unsurlardan biri olan kağıt para, bozuk para ve kredi kartlarına dokunmadan artık QR kod ile ödeme yapılmaya başlandı.

NAKİTE VE KREDİ KARTINA DOKUNMADAN ÖDEME SEÇENEĞİ

KpayGo CEO'su Özbek Ekermen, uygulamayla ilgili şu bilgiyi verdi:"Kovid-19 salgını devam ederken hijyen kurallarına tamamıyla uymak hayati önem taşımaktadır. Biz de KpayGO mobil cüzdan olarak, halkımızın virüsle mücadele etmesine ve onu kontrol altına almasına yardımcı olmak adına, en önemli konulardan birisi olan, nakite ve kredi kartına dokunmadan ödeme yapılmasını sağlamak adına, QR kod ile mobil ödeme süreçlerine ciddi bir şekilde hız verdik ve hayata geçirdik" dedi.

NASIL KULLANILIR?

Ekermen QR kod ile ödeme yapmak ve hijyenin önemine dikkat etmek isteyenlerin, KpayGO mobil cüzdan uygulamasını cep telefonlarına indirerek, kredi kartlarını uygulamaya tanımlayıp, uygulama üzerinde belirtilen 20 binden fazla metropol üye noktalarında QR kod ile ödeme yapmaya başlayabileceklerini ifade etti.

PARAYLA TEMAS BÜYÜK RİSK

Uzmanlar; özellikle alışveriş sırasında paranın el değiştirmesinin büyük risk oluşturduğunu, paranın elden ele gezerek virüs bulaştırabileceğini belirtiyorlar. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmanın ve QR ile ödemenin önemine vurgu yapıyor.