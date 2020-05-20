Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
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Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu

Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grubun araştırmasında, 2003 salgınında ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan SARS ya da diğer adıyla atipik zatürree geçiren kişilerin Kovid-19'a neden olan koronavirüse karşı bağışıklık sahibi olabilecekleri söylendi.

20.05.2020 00:35 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:43

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2003 salgınında atipik zatürre geçiren kişiler, Kovid-19'a neden olan koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı bağışık olabilir.

Araştırmayı yapan uzmanlar, akut solunum yolu yetersizliği sendromuna neden olan SARS-CoV virüsünün bulaşmasının, koronavirüsün hücre yüzeyindeki reseptörlerle kenetlenmesinden sorumlu S proteinini hedef alan antikorların üretimini uyardığını belirledi. Bu antikorların bir çeşidi olan S309'un SARS-CoV-2'deki S protein bölgelerini etkili bir şekilde nötralize edebildiği sonucuna varan bilimciler, böylece akut solunum yolu yetersizliği sendromunu geçiren kişilerin yeni tip koronavirüse karşı bağışık olabileceklerini savundu.

ANTİKORLAR HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, bu türdeki antikorlardan yapılacak kokteyllerin ağır Kovid-19 vakalarının tedavisinde ve yüksek bulaşma riski bulunan kişilerin hastalıktan korunması için kullanılabileceğini ifade ediyor.

Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu

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