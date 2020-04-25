Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Damgalama
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Türk Psikologlar Derneği, Başkent Üniversitesi, Sağlık, Haber
BBC

Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Damgalama

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

25.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:00
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Damgalama

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 4. bölümünde salgının toplumlarda neden olduğu damgalama ve dışlama eğilimlerine bakıyoruz. Başkent Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Doğan Kökdemir anlatıyor.





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