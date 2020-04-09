Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı
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Koronavirüs, Dünya

Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı

09.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:50
Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı

Yurtdışı seyahati sırasında Covid-19'a yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan gezi programı yapımcı ve sunucusu Burak Akkul durumunun düzelmesi sonrası servise alındı.

İyileştiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Akkul, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra servis odasına alındığını söyledi. Akkul eşi Seda Akkul ile birlikte Covid-19 testlerinin negatif çıktığını bir kaç gün dinlendikten sonra taburcu olacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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