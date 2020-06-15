Koronavirüs tedavisi biten Şemdinli Belediye Başkanı, görevine başladı KORONAVİRÜS tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen ve evindeki karantina süreci dolan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeniden görevine başladı.

KORONAVİRÜS tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen ve evindeki karantina süreci dolan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeniden görevine başladı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 21 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saklı, tedavisinin ardından ise 2 Haziran'da sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Başkan Saklı, evdeki karantina süreci de tamamlanınca yeniden görevine başladı. Başkan Saklı, belediye personeliyle bir süre görüştükten sonra yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu inşaat alanını gezerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA