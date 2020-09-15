Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı İngiltere'de koronavirüs salgını ile birlikte alkol kullanım oranlarının önemli derecede arttığı ve yetkililerin, alkol bağımlılığını engellemek için çeşitli yollara başvurduğu kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre Kraliyet Psikiyatri Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ülkede çok fazla sayıda yetişkin alkol tüketimini artırdı. Araştırma sonucu, bu haziran ayında 8,4 milyondan fazla insanın yüksek risk grubunda içki içtiğini tespit etti. Bu sayı şubat ayında 4,8 milyon idi.

KORONAYI AĞIR GEÇİRME İHTİMALLERİ VAR

Çok fazla içki içmek karaciğere zarar verebiliyor. Aynı zamanda kalp hastalığı ve felç gibi diğer sağlık sorunlarının riskini de artırıyor.Alkol tüketim yüksek olan kişilerin Kovid-19'a yakalanmaları durumunda ciddi komplikasyonlar geliştirme olasılığı da daha yüksek.

"HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Üniversite, hükümete bağımlılıklarla ilgili kamu harcamalarını artırmasını tavsiye etti.Üniversitenin Bağımlılıklar Fakültesi Başkanı Prof. Julia Sinclair, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:"Uyuşturucuya bağlı ölümler ve alkole bağlı hastane başvuruları Kovid-19'dan önce zaten tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Korkarım ki hükümet hızlı hareket etmezse bu sayıların katlanarak artacağını göreceğiz"