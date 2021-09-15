Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu (2)

'ŞANLIURFA TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında ise Şanlıurfa'nın Turuncudan Sarıya döndüğünü belirterek "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı.

'ŞANLIURFA TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında ise Şanlıurfa'nın Turuncudan Sarıya döndüğünü belirterek "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Gökhan Çıra Bensu Soral Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 01:12:32. #1.11#