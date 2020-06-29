Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
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Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında yapacağı toplantıda, normalleşme sürecini ele alacak. Salgının tüm boyutlarıyla ele alınacağı toplantıda, gerek duyulması halinde 1 Temmuz'dan itibaren bazı yeni kararlar alınacak.

29.06.2020 07:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:46

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımları belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Yenişafak'ın haberine göre, bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

GEREK DUYULURSA YENİ KARARLAR ALINACAK

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar

Manşet

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