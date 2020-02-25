Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı
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Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.

25.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:12
Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.


Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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