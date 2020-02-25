Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

25.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:12

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.



Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı. Euronews.com'da Görüntüle