Koronavirüs nedeniyle spor salonunu evine taşıdı Sportif hayat tarzını benimseyen oyuncu Ekin Mert Daymaz, evlere kapandığımız koronavirüs günlerinde de spordan vazgeçmedi

Snob Magazin'in haberine göre; Sarıyer'deki evine spor aletleri yerleştiren oyuncu, böylece her gün en az üç-dört saatini geçirdiği spor salonundan mahrum kalmayacak.& ; Evinin üst katında bu tutkusunu toplumsal sağlığı riske atmadan yerine getirecek.& ;& ;

Köpeğine de maske taktı

Toplumsal sağlık için yapılan açıklamalara uyarak sosyalleşmekten uzak duran oyuncu, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı iki fotoğrafıyla ilgi çekti.

Yeni tip korona virüsü salgınına& ; dikkat çekmek için kendisine ve doberman cinsi Zeus adındaki köpeğine maske takarak çektiği fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni topladı.& ;& ;