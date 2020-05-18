Koronavirüs nedeniyle kapatılan halk pazarı yeniden açıldı -ARTVİN Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı.

Artvin Belediyesi tarafından salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2 ay önce kapatılan halk pazarı yeniden faaliyete başladı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde pazarda alışveriş yapan vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk pazarının tüm tedbirler alınarak yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımın hayırlı olmasını dileyen Elçin, "Zabıta ekiplerimiz pazarın girişinde maske kontrolü yapıyor. Maskesi olmayanlara ekiplerimiz maske veriyor ve sosyal mesafe konusunda da sürekli uyarılarda bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Pazarda satış yapan esnaflardan Ali Ayaydın ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tezgah açmaları ve satışa başlamalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Alışveriş yapanlardan Meral Taşçı da uzun bir sürenin ardından geldikleri pazarda hijyen şartlarına uygun olarak alışveriş yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA