'Koronavirüs nedeniyle kan bağışı azaldı, stoklar yarıya düştü'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüs nedeniyle kan bağışı azaldı, stoklar yarıya düştü'

KIZILAY Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışının azaldığını ve stokların yarıya kadar düştüğünü söyledi.

'Koronavirüs nedeniyle kan bağışı azaldı, stoklar yarıya düştü'
28.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:16

KIZILAY Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışının azaldığını ve stokların yarıya kadar düştüğünü söyledi. Ergen, "İmkanı olan, sağlıklı olan, kan bağışı yapabilecek bağışçılarımızı devletimizin öngördüğü tedbirleri almak şartıyla kan bağışına bekliyoruz. Kan merkezlerimizde hijyen anlamında her türlü gereken tedbir alınıyor" dedi.

Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'ı kapsayan bölgede Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü yapan Dr. Erkan Ergen, kan stoklarının koronavirüs salgını nedeniyle genel olarak yarıya indiği söyledi. Kana ihtiyacın sürdüğünü kaydeden Ergen, "İmmün plazma bizim için son derece önemli ama tabi ki bir yandan da tam kan bağışı da çok önemli. Çünkü burası bir bölge kan merkezi. Eskişehir merkezli ama Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar illerine de hizmet veriyoruz. Toplam 4 ilde transfüzyon yapan il, ilçe bütün hastanelere hizmet veriyoruz. Kanın kaynağı insan. Kan bağışı olursa eğer biz bu fonksiyonu zamanında ve eksiksiz olarak sağlamak imkanına sahip oluruz. Elbette şu an ülkemizin gündeminde olan bu salgın nedeniyle kan bağışlarımızda azalma oldu. İmkanı olan, sağlıklı olan, kan bağışı yapabilecek bağışçılarımızı devletimizin öngördüğü tedbirleri almak şartıyla kan bağışına bekliyoruz" diye konuştu. Kan merkezlerinde hijyen anlamında gereken tedbirin alındığını belirten Dr. Erkan Ergen, bağışçıların gönül rahatlığıyla gelip kan verebileceğini söyledi. Ergen, "Buraya gelip, kan bağışı yapabilirler. Çünkü kan bağışı ihtiyacı devam ediyor. Trombositler olsun, normal plazma olsun bu ihtiyaç devam ediyor. Bizim bir şekilde bu ihtiyacı da karşılamamız gerekiyor. Bu da ancak bağışçılarımızın göstereceği hassasiyetle mümkün olur. Hepinizi kan bağışına davet ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: 'Koronavirüs nedeniyle kan bağışı azaldı, stoklar yarıya düştü' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:42:51. #1.15#
title