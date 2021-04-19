Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi
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Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi

Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi
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Salgını bugüne kadar kayıpsız atlatan Pasifik ülkesi Vanuatu'da, koronavirüs testi pozitif çıkan bir cansız bedenin kıyıya vurmasının ardından alarm verildi. Ülkede üç gün boyunca adadan dışarıya seyahat yasaklandı.

Filipinli bir balıkçının cansız bedeni 11 Nisan'da ada ülkesi Vanuatu sahilinde, başkent Port Vila'ya yakın bir mesafede bulundu.

CNN'in Yeni Zelanda kanalı RNZ'yi kaynak gösterdiği haberine göre, Birleşik Krallık bandıralı bir tanker, bir mürettebat üyesinin Port Vila'dan çıkarken gemide olmadığını tespit etti. Vanuatu liman yetkilileri tankere limana dönmesini söylediler ve arama kurtarma operasyonu başladı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Mürettebat üyesinin cansız bedeni sahilde bulunduktan sonra yetkililer tankere el koydu. Cansız beden bir morga götürüldü ve daha sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

SEYAHAT YASAĞI GELDİ

Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle ölüm yaşanmayan ülkede Başbakan Bob Loughman, işi şansa bırakmayacaklarını belirterek acil şekilde seyahat yasağı uygulamasını yürürlüğe koydu. Arama kurtarma ekibinde yer alan 16 kişi de hızla karantinaya alındı.

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