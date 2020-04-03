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Koronavirüs, Sağlık, Yaşam, Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine kapanırken prezervatif satışları ile cinsel ilişki oyuncağı satışlarında büyük bir artış olduğu görüldü. Uzmanlar 2020 yılının aralık ayında da doğumların artmasını öngörüyor.

03.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:58
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı

Koronavirüs, tüm dünyada milyonlarca insana bulaşıp yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken evlerine kapanan insanlarında yaşamları değişti. Cinsel ilişki de insanların yaşamında en büyük değişiklikten biri.

ALMAN PREZERVATİF ÜRETİCİSİNİN SATIŞLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Financial Times'ın haberine göre Almanya'nın en büyük kondom üreticisi Ritex'in mart ayı satışları iki katına çıktı. Firma fabrikalarında da kondom üretim adedini iki katına çıkararak 12.7 milyon adede yükseldi.

İNGİLTERE'DE CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞI SATIŞLARI DA ARTTI

İngiltere'de faaliyet gösteren Ann Summers isimli mağazada da cinsel ilişki oyuncaklarının satışlarında artış yaşandı. Mağaza yetkilileri geçtiğimiz yılın mart ayına oranla bu yıl yüzde 27 artış görüldüğünü açıkladı.

UZUN VADEDE KONDOM SIKINTISI BEKLENİYOR

Dünyanın önde gelen kondom üreticilerinden Karex'in Malezya, Çin ve Hindistan'daki fabrikalarının da kapanmasıyla sektör temsilcileri ilerleyen dönemlerde piyasadaki prezervatif arzında da sıkıntı yaşanacağını belirtiyor.

BEBEK DOĞUMLARI ARTABİLİR

Öte yandan tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde cinsel ilişki terapistleri ise dünya genelinde aralık ayına doğru doğum oranlarının artacağını öngörüyor.

Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı

Haberin Videosu:

Koronaviüs salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
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