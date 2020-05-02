Koronavirüs Neden Yarasaları Hasta Etmiyor?
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Koronavirüs Neden Yarasaları Hasta Etmiyor?

Koronavirüs Neden Yarasaları Hasta Etmiyor?
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde görev alan Prof. Peng Zhou, yarasaların Covid-19, SARS gibi virüsleri taşımasını ancak hasta olmamasını, bağışıklık geninde meydana gelen mutasyondan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde görev alan Prof. Peng Zhou, yarasaların Covid-19, SARS gibi virüsleri taşımasını ancak hasta olmamasını, bağışıklık geninde meydana gelen mutasyondan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. Bağışıklık geninde meydana gelen mutasyona Sting adı veriliyor. Virüsler pek çok hayvanda ve insanlarda olumsuz etkiler gösterirken, Sting sayesinde yarasalar, virüsleri taşımalarına rağmen olumsuz etkilerinden korunuyor.

Prof. Peng Zhou, araştırmaya başlarken, yarasalarda güçlü bir antikor olduğunu düşündüklerini ancak araştırmanın ilerleyen dönemlerinde Sting ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Zhou, Sting' in hücrelerin sitoplazmasında olmaması gereken DNA'ları tespit ederek, virüsün hücreyi ele geçirmesini engellediğine dair bulgular elde ettiklerini belirtiyor.

Yarasalar Sting Sayesinde Koronavirüsünden Etkilenmiyor

Prof. Peng Zhou, insanlarda, hücrelerin sitoplazmasında olmaması gereken DNA'ların, bir çok hücreye yayılabildiğini, bağışıklık sisteminin yabancı DNA geldiğini algılayarak savaşmaya başladığını ve bu süreçte de yüksek ateş, halsizlik gibi semptomların ortaya çıktığını ifade ediyor. Zhou, Sting'in virüslerde yer alan RNA materyalini de tespit edebileceğini düşündüklerini sözlerine ekliyor.

ABD'de bulunan ve kâr amacı taşımayan bilim kuruluşu EcoHealth Alliance, 30 yıldan daha uzun süre yaşayan ve dünyanın tek uçan memeli hayvanı olan yarasaların 130'dan fazla virüs taşıdığını açıklamıştı. Bu bilgilere dayanarak, yarasaların vücutlarında taşıdığı virüslerden etkilenmediği ancak insanlar ve diğer hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir gibi görünüyor. Singapur Duke-NUS Tıp Fakültesi'nde yarasa virüsleri üzerine çalışan Linfa Wang, virüslerden etkilenmeyen yarasaların bağışıklık sistemlerinin incelenerek, insanlar için enfeksiyonlara karşı tedavi geliştirilebileceğini düşündüğünü ifade ediyor.

Kaynak: Tamindir

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