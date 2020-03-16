Koronavirüs - Louis Vuitton'un sahibi olan şirket parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretecek
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Christian Dior, Louis Vuitton, Fransa, Sağlık
BBC

Koronavirüs - Louis Vuitton'un sahibi olan şirket parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretecek

Fransa'da Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Guerlain, Bulgari ve Dom Perignon gibi 75 lüks markayı bünyesinde barındıran LVMH şirketi, koronavirüs salgınıyla mücadele için parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretmeye başlayacak.

16.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
Koronavirüs - Louis Vuitton'un sahibi olan şirket parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretecek

Fransa'da Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Guerlain, Bulgari ve Dom Perignon gibi 75 lüks markayı bünyesinde barındıran LVMH şirketi, koronavirüs salgınıyla mücadele için parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretmeye başlayacak.

Avrupa'nın en zengin iş insanı olan Bernard Arnault'ya ait şirket, jellerin ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında piyasadaki jel sıkıntısının aşılması için LVMH'in parfüm ve kozmetik fabrikalarında bugünden itibaren büyük çaplı üretime başlanacağı belirtildi.

Dünya genelinde hükümetler, büyük şirketlere koronavirüse yönelik ürünlere yönelmesi çağrısında bulunuyor.

Rolls-Royce'a suni solunum cihazı üretmesi çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bugün aralarında JCB, Unipart, Rolls-Royce'un da bulunduğu mühendislik şirketlerinden hastanelerdeki açığı kapatmak için suni solunum cihazı üretmelerini istemesi bekleniyor.

Çin'de Apple cihazlarını üreten elektronik devi Foxconn, Şubat ortasında maske imal etmeye başlamıştı.





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BBC

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