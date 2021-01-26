Koronavirüs kurallarının çiğnendiği Avusturalya'da, 9 gündür tek bir vaka bile görülmedi
Avusturalya'da binlerce genç 26 Ocak tarihinde kutlanan 'Avusturalya Günü' nedeniyle plajlara akın etti. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı ulusal günde, koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Avusturalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günde binlerce kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak plajları doldurdu. Avusturalya'nın ulusal bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen günde, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak partiler düzenlendi.
Sıcak havaya aldırış etmeden eğlenen insanlar, parti yapmanın yanı sıra ülke genelinde meydanlara çıkıp sömürge karşıtı gösteriler yaptı.
POLİS EKİPLERİ, KALABALIĞA ENGEL OLAMADI
Plajlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısını belirten polis ekipleri, kuralları umursamadan eğlenen çılgın kalabalığı engelleyemedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, resmi tatil olan gün dahil dokuz gündür ülkede vakaya rastlanmadığını açıkladı.