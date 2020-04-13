Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Bursa'da koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan kadın, çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klorin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bursa'da koronavirüsten korunmak için yaptığı temizliği abartan kadın canından oldu. Mukaddes Tunç isimli kadın çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klorin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

SÜREKLİ TEMİZLİK YAPTI

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koronavirüs nedeniyle 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinden çıkmayarak izole hayatı yaşayan evli, 3 çocuk annesi Mukaddes Tunç, evi dezenfekte etmek için sürekli temizlik yaptı.

ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Temizlik sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Mukaddes Tunç'un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TESTİ POZİTİF ÇIKARSA OTOPSİ YAPILMAYACAK

Tunç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden önce ilk olarak koronavirüs testinin yapılacağı, testin pozitif çıkması halinde ise kadının direkt olarak defnedileceği, negatif çıkması halinde ise otopsinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA