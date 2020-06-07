Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, A pozitif kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin yüzde 45 daha fazla ve 0 grubu hastaların ise yüzde 35 daha az riski olduğu tespit edildi.

07.06.2020 07:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 07:57

Dünya genelinde koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 7 milyonu geçerken can kaybı da 400 bini aşmış durumda. Hastalığın tedavisi ve önlenmesi üzerine faaliyetler son hızla devam ederken koronavirüs'ün karakteristiği üzerine araştırmalarda çok farklı katmanlarda ilerliyor.

Euronews'in haberine göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 120'den fazla araştırmacının yürüttüğü bir çalışma kan grubunun Kovid-19 hastalığına yakalanma ihtimalini etkileyebileceğini ortaya koydu.

A GRUBU YÜZDE 45 DAHA RİSKLİ

MedRvix sitesinde yayınlanan fakat henüz hakem incelemesinden geçmeyen makaleye göre İspanya ve İtalya'dan 1610 hasta ve 2205 kişilik kontrol grubu ile yapılan çalışmada A pozitif kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin yüzde 45 daha fazla ve 0 grubu hastaların ise yüzde 35 daha az riski olduğu tespit edildi.

Kan grubunun SARS hastalığına yakalanma oranında etkili olduğunun tespit edilmiş olduğunu ilk klinik raporların da Kovid-19'da böyle bir durum olduğuna işaret ettiğini belirten araştırmacıları kendi sonuçlarının da bu tahminlere paralellik arz ettiğini vurguladı.

HASTALARIN ÇOĞU BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Yüz otuz binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da en fazla etkilenen ülkeler İngiltere, İtalya ve İspanya olurken koronavirüs tespit edilen hastaların büyük bir kısmının belirtileri ya çok hafif gösterdiği ya da hiç göstermediği tespit edildi.

Ölüm oranı solunum yollarıyla ilgili akut rahatsızlıkları olanlar arasında yüksek olurken sebebi bilinmeyen bir çok nedenden dolayı ölüm hadiseleri yaşandığı aktarılan makalede hastalığın ağır seyrettiği hastalarda kronik kap rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi başka sorunlar olduğu vurgulandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu gözlemlerin Kovid-19 hastalığının patolojisi ile ilgİli hipotetik bulgular olduğunu vurgulayan Oslo Üniversite Hastanesi'nden Tom Karlsen ve İspanya, İtalya ve Almanya'daki araştırmacılardan oluşan ekibi bunu incelemek için genetik araştırma yaptıklarını belirtti.

Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Haber
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 07:58:03. #1.15#
title