: Koronavirüs için umut olan Türk profesör İbrahim Benter çalışmalarını anlattı: Zararı önleyeceğiz

23.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:43

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, salgının önüne geçmek için yapılan bilimsel çalışmalar da devam ediyor.Koronavirüs için umut olan KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Amerika'dan da destek gördüğü çalışmalarını TRT Haber'e anlattı.

"ÇALIŞMALARIMIZLA HASTALIĞA ÇARE OLACAĞIZ"

Virüsün çok ciddi bir şekilde yayıldığını ve yayılmasının da önlenemediğini belirten Prof. Dr. Benter, şunları söyledi:

"Bizim yapmamız gereken bu virüs vücudumuza girdikten sonra zararını nasıl önleyebiliriz? Benim 1991 yılında Amerika'da Cleveland Clinic Hastanesinde başlattığım çalışmalarda yeni bir sistemi ortaya çıkardık. Bulduğumuz yeni sistemde "angiotensin proteini" var. Biz bu proteini değişik şekillerde çalıştık ve birçok hastalığa da çare olabileceğini gösterdik."

"İNSAN VÜCUDUNA GİRSE BİLE ZARARI ÖNLEYECEĞİZ"

"Dünyanın birçok yerinde bu sistemler üzerine çalışıyorlar. Burada virüsle ilgili önemli olan bilgi şudur: Bir virüs vücudumuza girdikten sonra hücrenin içine girebilmesi için bu proteini kullanıyor. Yani angiotensin dediğimiz protein kapı görevi yapıyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor ve problemleri çıkarıyor. Biz daha önce yaptığımız çalışmalarda bu kapıyı kapatabileceğimiz, bu proteini durdurabileceğimizi gösterdik. Eğer bu virüsle ilgili çalışmalarda bunu başarıp, bu proteini durdurursak kapıyı kapatmış olacağız. Virüs hücrenin içine giremeyecek ve zarar veremeyecek. Yani insan vücuduna virüs girmiş olsa bile hastalanmayacak, zararı önlemiş olacağız."

"BAKAN KOCA İLE GÖRÜŞTÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kıbrıs'ta görüştüklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Benter, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ile bu konulardan da konuştuk. Sağ olsun bu çalışmaları çok ciddiye alıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar, çözüm bulmak istiyorlar. Bu konuda ben de destek verebileceğimi söyledim. İnşallah çalışırız, hem burada, hem Türkiye'de, hem Avrupa ve Amerika'da. Birçok insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan tarihte belki de ilk defa bu kadar ciddi bir problem yaşıyoruz. İnşallah buna bir çözüm buluruz." diye konuştu.

BENTER'E AMERİKA'DAN DESTEK GELDİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü ve kendi buluşlarıyla ilgili verdiği konferansta koronavirüsünün tedavisi için bir çözüm önermişti. Benter'in önerisine Amerika'dan destek geldi.

Dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makalede ABD'de University of Texas ve National Institute of Health'ten araştırmacılar Benter'in önerdiği metot üzerinden bir çözüm üretti.

Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini inhibe etmekle virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti. Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit ederek Benter'in açıklamalarını doğruladılar.

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