Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
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Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı

İrlanda'da yapılan bir çalışmada, dünya genelinde yapılan 17 araştırmanın sonuçları analiz edildi. Bilim insanları koronavirüs hastalarının yarısının virüsü hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik ya da belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 günlük dönemde bulunan insanlardan aldığını açıkladı.

Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
12.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:45

İrlanda'da yer alan Dublin Üniversitesi Koleji'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "presemptomatik" yani belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 günlük dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti. Çalışmada vakaların yüzde 50'den fazlasının nasıl enfekte olduklarına dair hiçbir fikri olmayan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ GÜNLERDE HASTALIK YAYILIYOR

Bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Kovid-19'un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor. Ancak, hastalarsemptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor. Araştırmacılar, ülkelerin kademeli olarak normalleşme sürecine geçtiği bu zamanlarda, semptom göstermeyen Kovid-19 hastalarının kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kovid-19, salgının geçen aralık ayında başlamasından bu dünya çapında 288 bini aşkın kişiyi öldürdü. Dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından derlenen rakamlar da resmi olarak 4,2 milyonu geçkin vaka kaydedildiğini gösteriyor.

PANDEMİNİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ KAT DAHA FAZLA OLABİLİR

Öte yandan, uzmanlar neredeyse tüm ülkeri etkisi alan pandeminin gerçek büyüklüğünün asemptomatik insanların tespit edilememesi ve yaygın testlerin olmaması nedeniyle birkaç kat daha yüksek olacağını düşünüyor.

Hong Hong, Singapur, İtalya ve virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentininde dahil olduğu 17 uluslararası araştırmanın verilerinin kullanıldığı çalışmanın başyazı Miriam Casey ve meslektaşları, virüse maruz kalma ile ilk semptomların ortaya çıkması arasındaki zamanı incelediklerini açıkladı.

Araştırmada, koronavirüsün insanlardaki ortalama kuluçka süresinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı benzer olarak 5,8 gün olduğu ifade edildi. İrlandalı araştırmacılar, bulaşmanın çoğunun semptomların başlamasından üç gün önce ortaya çıktığını aktardı.

Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı

Dünya Manşet

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