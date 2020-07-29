Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
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Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı

Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getiren kafilelerin Kabe'deki tavafı koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştiriyor.

29.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:17

Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, hacı adayları kutsal mekanda koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyuyor. Kabe'yi tavaf etmeye başlayan hacı adaylarının da sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Daha önce yoğun bir insan kalabalığı altında yapılan tavafın bu yıl, koronavirüs tedbirleri altında yapılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirmişti.

HAC, ÜLKEDE YAŞAYANLARLA SINIRLANDIRILDI

Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Haber Yorumları (2)
ARDINA BAKMA SOLCU: Beğenmeyen başka ülkeye gitsin. Ezanları susturamazsınız. .
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SADECE İNSAN: Allah şu virüs illetinden kurtarsın bizleri tez zamanda. . . ancak yinede görüntü çok güzel herkes çizgisinde mesafeye dikkat ederek görevini yerine getiriyor. . Maşallah.
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