Koronavirüs etkileri sürüyor! 5 günde sokaktan 420 cansız beden toplandı
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BBC

Koronavirüs etkileri sürüyor! 5 günde sokaktan 420 cansız beden toplandı

Bolivya'da koronavirüs sebebiyle oluşan ölü sayısı çığırından çıktı. 5 günde yollar, araçlar ve evlerden 420 cansız beden toplandı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 90'nı koronavirüsten hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Koronavirüs etkileri sürüyor! 5 günde sokaktan 420 cansız beden toplandı
23.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:39

Bolivya Emniyet Müdürü Ivan Rojas, oluşturdukları özel ekiplerin 15-20 Temmuz tarihleri arasında ülkenin dördüncü büyük kenti Cochabamba'da 191, başkent La Paz'da 141 ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da da 68 cansız beden bulduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 218 KİŞİ

Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Bolivya adlı tıp kurumu da 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hastanelerin dışından kendilerine 3.016 cesedin ulaştığını açıklamıştı.

Koronavirüs etkileri sürüyor! 5 günde sokaktan 420 cansız beden toplandı

DEVLET BAŞKANI İSTİFAYA ZORLANDI

Bu açıklamaların ardından Bolivya Hükümeti'nin Bilim Kurulu 6 Eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

14 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Evo Morales, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarının ardından başlayan protesto gösterileri sonrasında 10 Kasım'da ordu tarafından istifaya zorlanmıştı.

Seçimlere katılacak sekiz partiden altısı seçimlerin ertelenmesi önerisine destek verirken Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) buna karşı çıkıyor.

Eski ekonomi bakanı Luis Arce'yi aday gösteren parti, sağcı geçici hükümetin iktidarda kalma süresini uzatabilmek için salgını bahane olarak kullandığını öne sürdü.

Geçici hükümetin başkanı Jeanine Anez bu ay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Koronavirüs etkileri sürüyor! 5 günde sokaktan 420 cansız beden toplandı
BBC

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