Koronavirüs: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler | Canlı anlatım Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 26 Nisan tarihi itibariyle 2.9 milyonu, can kaybı ise 200 bini geçti.

Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 26 Nisan tarihi itibariyle 2.9 milyonu, can kaybı ise 203 bini geçti. Türkiye'de sağlık bakanlığının 25 Nisan verilerine göre Covid-19 nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 107 bin 773 oldu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com