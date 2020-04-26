Koronavirüs: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler | Canlı anlatım

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Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 26 Nisan tarihi itibariyle 2.9 milyonu, can kaybı ise 200 bini geçti.
26.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:06
Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 26 Nisan tarihi itibariyle 2.9 milyonu, can kaybı ise 203 bini geçti.
Türkiye'de sağlık bakanlığının 25 Nisan verilerine göre Covid-19 nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 107 bin 773 oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com