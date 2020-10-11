Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Avustralya'da yeni bir araştırma yapıldı. Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun yaptığı araştırmaya göre koronavirüs, banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor.

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu.

CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

40 DERECENİN ÜZERİNDE 24 SAATTE BULAŞICILIK ÖZELLİĞİNİ YİTİRİYOR

Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

PÜRÜZSÜZ YÜZEYLERDE DAHA UZUN SÜRE KALIYOR

Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ IŞIĞI VİRÜSÜ HIZLA ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu.