Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı

Bolivya'da üç kentte beş gün içinde yollar, araçlar ve evlerden 420 ceset toplandı.

Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı
23.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:00

Bolivya'da üç kentte beş gün içinde yollar, araçlar ve evlerden 420 ceset toplandı. Bu kişilerin yüzde 90'a yakınının koronavirüsten hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bolivya Emniyet Müdürü Ivan Rojas, oluşturdukları özel ekiplerin 15-20 Temmuz tarihleri arasında ülkenin dördüncü büyük kenti Cochabamba'da 191, başkent La Paz'da 141 ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da da 68 ceset bulduğunu açıkladı.

Bolivya'da koronavirüsten 2 bin 218 kişinin öldüğünün açıklanmasına rağmen ölü sayısının çok daha fazla olabileceği söyleniyordu.

Bolivya adlı tıp kurumu da 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar hastanelerin dışından kendilerine 3.016 cesedin ulaştığını açıklamıştı.


haberler.com/haber/2020/07/23/koronavirus-bolivya-da-sokaklardan-5-gun-icin-2-13444022_o.jpg"/>


Seçimler tehlikeye girdi

Bu açıklamaların ardından Bolivya Hükümeti'nin Bilim Kurulu 6 Eylül için planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

14 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Evo Morales, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarının ardından başlayan protesto gösterileri sonrasında 10 Kasım'da ordu tarafından istifaya zorlanmıştı.


haberler.com/haber/2020/07/23/koronavirus-bolivya-da-sokaklardan-5-gun-icin-3-13444022_o.jpg"/>


Seçimlere katılacak sekiz partiden altısı seçimlerin ertelenmesi önerisine destek verirken Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) buna karşı çıkıyor.

Eski ekonomi bakanı Luis Arce'yi aday gösteren parti, sağcı geçici hükümetin iktidarda kalma süresini uzatabilmek için salgını bahane olarak kullandığını öne sürdü.

Geçici hükümetin başkanı Jeanine Anez bu ay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Engin Altay Özlem Zengin Mustafa Şentop
Magazin Cenk Eren Tuvana Türkay Mehmet Ali Erbil Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Bolivya'da sokaklardan 5 gün içinde 420 ceset toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:00:34. #1.14#
title