Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada kısıtlamalarla ilgili tavsiyeler var

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddeleri, aşı çalışmaları, mutasyon ve salgınla ilgili son gelişmeler olacak. Öte yandan toplantıda kısıtlamalarla ilgili de tavsiye kararları alınması bekleniyor. Bakan Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi.

Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.

AŞILAMA TAKVİMİ VE TEDARİK SÜRECİ ELE ALINACAK

Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Vaka sayılarında son durum, mutasyonlu virüs de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. Toplantıda kısıtlamalarla ilgili tavsiye kararları alınması bekleniyor.

28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyon 810 bin 376 yaklaştı.