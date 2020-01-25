Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi

25.01.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:11

Çin'in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) şehrinde görülerek en az 26 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez Avrupa'ya sıçradı.



Fransa Sağlık Bakanlığı, Çin dışarısında bazı bölgelerde de görülen ölümcül virüsün ülkede iki kişiye bulaştığını doğruladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux şehirlerinde yaşadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle