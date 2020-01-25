Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi
Haberler » Dünya » Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi - Haberler

Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi

Çin'in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) şehrinde görülerek en az 26 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez Avrupa'ya sıçradı. Vakaların ilki Fransa'nın Bordeaux, diğeri de başkent Paris'te tespit edildi. 2 hasta da karantinaya alındı

25.01.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:11
Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı: İlk 2 vaka Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde tespit edildi

Çin'in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) şehrinde görülerek en az 26 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez 'ya sıçradı.


Fransa Sağlık Bakanlığı, Çin dışarısında bazı bölgelerde de görülen ölümcül virüsün ülkede iki kişiye bulaştığını doğruladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin ve şehirlerinde yaşadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri