Koronavirüs aşısıyla ilgili gündem yaratacak iddia: Yaptırmayanlara kamu yasağı geliyor

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanması beklenirken, aşı olmayanlarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Uzmanların, Sağlık Bakanlığı'na aşı olmayanların bazı kamu hizmetlerinden yararlanamaması önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Türkiye, dünyaya ölüm saçan koronavirüsle mücadelesini kısıtlama kararları ve tedbirlerle sürdürmeye devam ediyor. Çin'den satın alınan ve Sağlık Bakanlığı'na ait laboratuvarlarda analiz çalışmaları devam eden koronavirüs aşısının herhangi bir aksama olmaması durumunda 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Mutasyona uğrayan virüsün nasıl bir etkisi olduğunun tam olarak tespiti yapılana kadar da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor. Türkiye'de aşı olmak zorunlu tutulmazken, oluşan yeni riskli durumun bir an önce sona ermesi için uzmanlardan dikkat çeken öneri geldi.

"AŞI OLMAYANLAR HES KODLARINA İŞLENSİN"

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yer alan habere göre uzmanlardan Sağlık Bakanlığı'na "aşı olmayanlar HES kodlarına işlensin" önerisi geldi.

BAZI YAPTIRIMLARIN ŞART OLDUĞU SAVUNULUYOR

Bakanlık bu öneriyi dikkate alırsa, aşı olmayanlar bazı kamu hizmetlerinden yararlanamayacak. Uzmanlar, virüsü bitirebilmek için bazı yaptırımların şart olduğunu savunuyor.