Koronavirüs aşısının kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
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Koronavirüs aşısının kaç yıl koruduğu ortaya çıktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında AstraZeneca isimli ilaç şirketinin geliştirmeye çalıştığı Kovid-19 aşısının detayları ortaya çıktı. İngiltere merkezli şirketin CEO'su Pascal Soriot, "Bu aşı bir yıl boyunca insanı koruyacak" dedi.

16.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:53

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Kovid-19 aşıları için çalışmalarına hızla devam eden İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu.

Belçika merkezli medya kuruluşu Bel RTL'e konuşan Soriot, Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, "Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Kovid-19'dan uzak tutacak" dedi.

400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO'su, "Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız. Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız" ifadesini kullandı.

Koronavirüs aşısının kaç yıl koruduğu ortaya çıktı

Güncel Manşet

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