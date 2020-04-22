Koronavirüs: 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı
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Oostende, Belçika, Sağlık
BBC

Koronavirüs: 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı

Belçika'nın Flaman kesimindeki Oostende kentinde yaşayan 103 yaşındaki Octavie De Truck, yaklaşık 2 hafta önce yakalandığı koronavirüs enfeksiyonunu yenerek sağlığına kavuştu.

22.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:59
Koronavirüs: 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı

Belçika'nın Flaman kesimindeki Oostende kentinde yaşayan 103 yaşındaki Octavie de Truck, yaklaşık iki hafta önce yakalandığı koronavirüs enfeksiyonunu yenerek sağlığına kavuştu.

Yakınlarına göre, 100 yıllık yaşamı boyunca iki büyük savaş ve iki salgın gören de Truck'ı koronavirüs de, yenemedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan de Truck, İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıkmayı başardı.

Octavie de Truck, yüzyıl içinde yaşanan İspanyol ve Meksika gribi salgınlarını da sağlıklı biçimde atlattı.

Bir süre önce evde düşme sonucu dizinden ameliyat olan ve ortopedik rehabilitasyon için hastaneye başvuran Belçikalı kadın, Kraliçe Elizabeth Enstitüsü'nde (KEI) tedaviye alındı. Nisan ayı başında solunum sıkıntısı yaşayan de Truck'ın yapılan testlerinde, koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Özel bakım bölümünde koronavirüs tedavisine alınan Belçikalı kadın, sık sık etrafında dolaşan "penguen ya da astronata benzettiği" sağlık çalışanlarını tuhaf bulduğunu dile getirse de, onların çabaları sonucunda kısa sürede toparlandı.

Yaklaşık iki hafta içinde rahatsızlıkları büyük ölçüde iyileşen Octavie de Truck, 3. haftanın sonunda tamamen iyileşerek, normal servise alındı ve bacağındaki tedaviye yeniden başlandı.

KEI Müdürü Gerd Callewaert, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, hayatı mücadeleyle geçen de Truck'un, koronavirüsüyle de başa çıktığını vurgulayarak, "Onun iyileşmesi, tüm personelimize büyük moral oldu" dedi.

Yakınlarına göre, Uzun yıllar bakım sektöründe çalışan Belçikalı kadın, bebek sağlığı konusunda gönüllü çalışmalar yaptı. Yakınları, Octavie de Truck'un, 100'den fazla kan verdiğini ve sağlığına her zaman özen gösterdiğini söyledi.





Koronavirüs: 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı
BBC
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