Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar

Koronavirüs salgının yeni merkez üssü olan ve 200 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Hindistan'dan gelen görüntüler yaşanan kaosun vahametini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Uzmanların hala en kötüsünü yaşamadığını söylediği ülkeden yürek burkan bir kare daha geldi. Koronavirüse yakalanan ve hastaneye geldiğinde gerekli tıbbi yardımı alamadığı için hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, oğlu ile damadı arasına konularak motosikletle taşındı.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip olan Hindistan, koronavirüsü en tepe noktada yaşamaya devam ederken gerek ajanslara gerekse sosyal medyaya düşen fotoğraflar yürek burkmaya devam ediyor.

CANSIZ BEDENİ MOTOSİKLETLE TAŞINDI

Ülkede hastanelerde artık yer olmadığı gibi ölüleri taşımaya ambulans bile bulunamıyor. Şiddetli solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ancak tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi göremeyen kadının cansız bedeni ambulans da bulunamayınca motosiklette taşındı. 50'li yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, oğluyla damadı arasında sıkıştırılıp dik durması sağlanarak 15 kilometre ötedeki köylerine taşındı. Bu an, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nda görev yapan epidemiyolog Dr. Eric Feigl-Ding tarafından Twitter'da paylaşıldı.

''VİRÜSLE SAVAŞ DAHA YENİ BAŞLIYOR''

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küresel Covid-19 koordinatörü Gayle Smith, Hindistan'ın virüsle savaşının daha yeni başladığını söyledi ve ekledi: Hindistan hala Covid savaşının 'ön ucunda.' Bu henüz zirveye ulaşmadı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Bununla birlikte Hindistan'ın Covid krizi, 3.293 yeni ölümle birlikte kötüleşmeye devam ediyor ve toplamda sayı 200 bini aştı. Ülkedeki vaka sayısı olan 360.960 ise günlerdir dünya rekoru seviyesinde.