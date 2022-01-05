Koronadan sonra Flurona virüsü çıktı! Flurona nedir, nasıl bulaşır? Flurona ölümcül mü? Flurona belirtileri neler?

Flurona virüsü, İsrail'de Perşembe günü aşılanmamış 30'lu yaşlardaki hamile bir kadının her iki hastalık için de pozitif test vermesinin ardından gündeme geldi ve bu dünyada kayıtlara geçen ilk vaka oldu. Flurona virüsü, dünya genelinde büyük endişe yarattı. Flurona nedir, nasıl bulaşır? Flurona ölümcül mü? Flurona belirtileri neler? soruları araştırılmaya başlandı.

FLURONA NEDİR?

Çifte enfeksiyon olarak tanımlanan flurona, hastanın benzer solunum yolu hastalığı olan grip ve korona aynı anda yakalanması durumunda görülüyor.

FLURONA BELİRTİLERİ NELER?

Dünya Sağlık Örgütü, hem kovid-19'u hem de gribi öksürük, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren solunum yolu hastalıkları olarak nitelendiriyor.

FLURONA BULAŞICI MI?

Flurona virüsünün yayılma durumu koronavirüsle benzerlik gösteriyor. Enfeksiyon kapmış bir kişi soluduğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar veya aerosoller yoluyla yayılabiliyor.

FLURONA ÖLÜMCÜL MÜ?

İsrail'in Petah Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nin doktorlarına göre, enfeksiyon kapan ancak hafif belirtiler gösteren kadın, hem kovid-19 hem de gribi hedef alan bir ilaç bileşimi ile tedavi edildi ve Perşembe günü hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar fluronanın kesinleşmiş semptomları ve neden olabileceği ölüm oranları net olarak bilinmiyor. Bilim insanları halen fluronanın nasıl yayılacağını ve yeni çifte bulaşmanın ciddiyetini araştırıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELENDİ

Yine de sağlık çalışanları fluronanın ortaya çıkışının dünya genelinde zaten ağır yük altındaki halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediyor. Bu arada flurona Kovid-19 ve gribe karşı daha fazla insanın aşılanmasının yanı sıra sosyal mesafe, düzenli el yıkanması ve seyahat kısıtlamaları gibi diğer koruyucu tedbirlere uyulması çağrılarını artırdı.

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