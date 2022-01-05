Koronadan sonra Flurona virüsü çıktı! Flurona nedir, nasıl bulaşır? Flurona ölümcül mü? Flurona belirtileri neler?
İsrail'de hamile bir kadının aynı anda hem grip hem de koronaya yakalanmasıyla ortaya çıkan flurona, dünya genelinde büyük endişe yarattı. Dünya koronavirüs ile mücadele ederken bu şekildeki yeni bir virüs insanları korkuttu. Flurona nedir, nasıl bulaşır? Flurona ölümcül mü? Flurona belirtileri neler?
Flurona virüsü, İsrail'de Perşembe günü aşılanmamış 30'lu yaşlardaki hamile bir kadının her iki hastalık için de pozitif test vermesinin ardından gündeme geldi ve bu dünyada kayıtlara geçen ilk vaka oldu. Flurona virüsü, dünya genelinde büyük endişe yarattı. Flurona nedir, nasıl bulaşır? Flurona ölümcül mü? Flurona belirtileri neler? soruları araştırılmaya başlandı.
Çifte enfeksiyon olarak tanımlanan flurona, hastanın benzer solunum yolu hastalığı olan grip ve korona aynı anda yakalanması durumunda görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü, hem kovid-19'u hem de gribi öksürük, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren solunum yolu hastalıkları olarak nitelendiriyor.
Flurona virüsünün yayılma durumu koronavirüsle benzerlik gösteriyor. Enfeksiyon kapmış bir kişi soluduğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar veya aerosoller yoluyla yayılabiliyor.
İsrail'in Petah Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nin doktorlarına göre, enfeksiyon kapan ancak hafif belirtiler gösteren kadın, hem kovid-19 hem de gribi hedef alan bir ilaç bileşimi ile tedavi edildi ve Perşembe günü hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar fluronanın kesinleşmiş semptomları ve neden olabileceği ölüm oranları net olarak bilinmiyor. Bilim insanları halen fluronanın nasıl yayılacağını ve yeni çifte bulaşmanın ciddiyetini araştırıyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELENDİ
Yine de sağlık çalışanları fluronanın ortaya çıkışının dünya genelinde zaten ağır yük altındaki halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediyor. Bu arada flurona Kovid-19 ve gribe karşı daha fazla insanın aşılanmasının yanı sıra sosyal mesafe, düzenli el yıkanması ve seyahat kısıtlamaları gibi diğer koruyucu tedbirlere uyulması çağrılarını artırdı.
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