Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
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Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı

Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgınının pençesindeki Hindistan'da hastanede boş yatak bulunmaya çalışıldığı sırada bilincini kaybeden kadın öldüğü sanılarak yakılmak istendi.

Hindistan'da 78 yaşındaki Shakuntala Gaikwad, COVId-19 testi pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı fakat durumunun ciddileşmesi üzerine ailenin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının için hastanede boş yatak bulunmaya çalışıldığı sırada bilinci kaybetti. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ailesine Gaikwad'ın öldüğünü söylediler.

Bunun üzerine aile cesedi eve köye geri getirip cenaze işlemlerine başladı. Kadının cesedi ölülerin yakıldığı alana getirildi. Tam ataşe atılacakken gözlerini açıp bağırmaya başladı. Kadın, Silver Jubilee hastanesine kaldırıldı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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