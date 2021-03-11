Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
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Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

11.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:02

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK), koronavirüse yakalanan riskli hastaların hastaneye yatışını ve ölüm oranlarını yüzde 85 azaltan bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIR-7831 adı verilen ilaç, California merkezli Vir Biotechnology ile ortaklaşa geliştirildi.

Kovid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü ancak bir faydası olmadığı için ağır vakalarda kullanılması durduruldu.

İLAÇ, VİRÜSÜ HEM ÖNLÜYOR HEM DE ÖLDÜRÜYOR

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde halihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi.

ABD VE İNGİLTERE'DE HAREKETE GEÇİLECEK

Şirket, ABD'de acil durum kullanım izni isteyeceğini, İngiltere'de de başvuru yapılabileceğini belirtti.

GSK yetkilisi Dr. Hal Barron, ilacın hastalara böylesine bir fayda sağlamasından memnun olduklarını, VIR-7831'i mümkün olan en kısa sürede sunmayı istediklerini kaydetti.

MONOKLONAL ANTİKOR NEDİR?

Monoklonal antikorlar, insanlara Kovid-19 bulaştığında vücudun doğal olarak ürettiği antikorların laboratuvarda çoğaltılmasıyla elde ediliyor. Son derece ümit verici bir tedavi olarak görülse de üretilmelerinin çok pahalı olması, yaygın kullanımını sınırlandırabilir.

İlaç, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için önemli görülüyor.

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
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