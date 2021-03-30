Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Aksoy, koronaya yakalananların hastalığı atlattıktan sonra yaşayabilecekleri belirtilerden bahsetti.

Dünya bir yıldan fazladır koronavirüsle mücadele ediyor. Bu kapsamda virüsün vücuttaki etkileri halen tam olarak bilinememekte.Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, "Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.