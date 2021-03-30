Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi
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Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Aksoy, koronaya yakalananların hastalığı atlattıktan sonra yaşayabilecekleri belirtilerden bahsetti.

Dünya bir yıldan fazladır koronavirüsle mücadele ediyor. Bu kapsamda virüsün vücuttaki etkileri halen tam olarak bilinememekte.Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, "Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

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Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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