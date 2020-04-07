Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor
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Şekerpınar, İstanbul, Orhanlı, Tuzla, 3. Sayfa

Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek...

07.04.2020 03:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:57
Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye devam ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı, Tuzla Şekerpınar mevkii ve D-100 karayolunda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Kaynak: İHA

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Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor
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