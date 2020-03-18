Korona virüsüne karşı ilçedeki tüm araçlar dezenfekte ediliyor Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ekiplerince, sürücülerin özel araçları ücretsiz dezenfekte edilirken kamu binaları olmak üzere fabrikalarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ekiplerince, sürücülerin özel araçları ücretsiz dezenfekte edilirken kamu binaları olmak üzere fabrikalarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı yoğun tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bahşılı Belediyesi ekiplerince, öğleden önce ve sonrasında her gün 4 saat boyunca sürücülerin araçları virüse karşı özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Kamu kurumlarına ait sağlık ocakları, hastaneler, emniyet müdürlüğü ve ibadethaneler başta olmak üzere insan yoğunluğunun çok olduğu fabrikalar ve tesis gibi yerler olmak üzere resmi araçlarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

"Zor şartlarda bir cihaz bulduk"

İlçedeki dezenfeksiyon çalışmaları hakkında İHA muhabirine bilgiler aktaran Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Uluslararası bir çalışma var. Dünyada bu virüsle ilgili biz de uzun yıllar üniversitede görev yaptığım için oradaki bilim adamları ile görüştük 'nasıl yapabiliriz? nasıl dezenfekte edebiliriz?' diye. Onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda zor şartlarda bir cihaz bulduk" dedi.

"Şuanda virüsle ilgili bir bulgu yok"

Tekin, açıklamada şunları kaydetti:

"Çay ocakları, kıraathaneler, toplum merkezlerini bende bizzat eşlik ederek kahvehanelerimizi, kıraathanelerimizi, çay ocaklarımızı dezenfekte yaptık. Ardından camilerimizi, resmi kurumlarımızı, bankaları, emniyet müdürlüğünü, hükümet konağını, okulları da dezenfekte yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Elhamdülillah şu anda virüsle ilgili bir bulgu yok ama olmayacak manasına da gelmez. Onun için biz boş zamanlarımızda her gün saat 10 ile 12 arasında öğleden sonra da 14 ile 16 arasında 2'şer'den 4'er saat vatandaşlarımızın araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Burada toplu konut alanı var yaklaşık 3 bin insan yaşıyoruz. Orada da makinelerimizle çevrede sonra bina içleri ve bina araları olmak üzere asansörlerinde de çalışmalar yapılıyor. Ekiplerimiz çalışıyor."

"Vatandaşlarımız gerekli hassasiyetleri gösteriyor"

Başkan Tekin, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince ilçedeki toplum alanları, kahvehaneler, kıraathaneler, diğer alışveriş merkezleri, yani bazı kapanması gereken yerler internet kafeler gibi geçici olarak hizmeti durdurduk. Onlar da sağ olsunlar çok anlayışlı karşıladılar. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceği bir çalışma. Vatandaşlarımızda bizler de gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bağında bahçesinde vakit geçiriyor"

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Tekin, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken bilgi notları var. Onlara uymalarını istirham ediyoruz. Bilim adamları televizyonlardan açıkladı; bu maskeler sürekli takılmaması gerekiyor. Belirli bir süre sonra o da mikrop üretebiliyor. Günübirlik maskeleri 2-3 saatten fazla kullanmamaları gerekiyor. Yeni maske kullanmaları gerekiyor. Bizim ilçemiz coğrafya olarak açık olduğu için insanlar bağında bahçesinde vakit geçiriyor. Toplum merkezlerinde pek bulunmuyorlar, bulunanları da biz ikaz edip uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA