Korona virüsü yenen hastalar alkışlarla böyle uğurlandı
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Pamukkale Üniversitesi, Güncel

Korona virüsü yenen hastalar alkışlarla böyle uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 77 yaşındaki avukat Mehmet Ali Gölcüklü ile Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitelerinde tedavileri tamamlanan diğer hastalar servislerden sağlıklı bir şekilde alkışlarla uğurlandılar.

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:44
Korona virüsü yenen hastalar alkışlarla böyle uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 77 yaşındaki avukat Mehmet Ali Gölcüklü ile Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitelerinde tedavileri tamamlanan diğer hastalar servislerden sağlıklı bir şekilde alkışlarla uğurlandılar.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Anestezi Yoğun Bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, alkışlarla uğurladıkları Gölcüklü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sungurtekin, Gölcüklü'nün bir aydır yoğun bakım servisinde Covid-19 tanısı ile tedavi gördüğünü kaydetti. Sungurtekin, "Hastamız 77 yaşında ve aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası. Tedavilerimize gayet güzel cevap verdi. Kendisi de bizimle birlikte iyi savaştı. Bugün kendisini göğüs hastalıkları servisine gönderiyoruz. Hastamızın hem 77 yaşında olması hem de diğer hastalıkları itibariyle tedavimize cevap vermesi bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti" dedi.

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak ise yaptığı açıklamasında, 36 yaşındaki hastaları Yılmaz Alkan'ın 20 gündür yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü ifade etti. Akbudak, yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Alkan'ın normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"PAÜ Hastanesi korona virüsle mücadeleye devam ediyor"

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise hastanede yapılan yeni önlemlerden birisinin Dezenfeksiyon Kabinlerini hizmete alarak koruyucu anlamda hem personeli hem de hastalara güvenli bir şekilde tedaviye devam ettiklerini dile getirdi. Türkçüer, "3 adet dezenfeksiyon kabini Yoğun Bakım Ünitelerine, Acil Servise ve Covid Bakım Ünitelerine kuruldu. Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek, kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek hastanemizde tedavileri devam eden ve oldukça sevindirici sonuçlar almaya başladığımız tüm hastalara geçmiş olsun diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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