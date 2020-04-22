Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu
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Musa Yavuz, Isparta, Sağlık, Haber

Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu

Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu Doç. Dr. Yavuz: "Devletimin sağladığı imkanlar sayesinde yeniden hayata döndüm" Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

22.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:42
Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu

Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu

Doç. Dr. Yavuz: "Devletimin sağladığı imkanlar sayesinde yeniden hayata döndüm"

ISPARTA - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz, 18'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi. Doç. Dr. Yavuz, sağlığına kavuşarak hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz, 26 Mart 2020 tarihinde yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği Isparta Şehir Hastanesi'nde korona virüs tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Doç. Dr. Yavuz, 27 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı ve bugün hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

"18 gün yoğun bakımda tedavi gördüm"

Taburcu olduktan sonra yazılı açıklama yapan Doç. Dr. Musa Yavuz, yaşadıklarını anlattı.26 Mart'ta Şehir Hastanesi Acil Servisine yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduktan sonra göğüs hastalıkları servisine yatırıldığını belirten Yavuz, "Covid-19 sebebiyle 18 gün yoğun bakımda tedavi gördüm daha sonra yapılan testler sonucu covid-19 virüsünün vücudumdan temizlendiği anlaşıldıktan sonra 5 gün süreyle göğüs hastalıkları servisinde tekrar kaldım. Bugün itibariyle de çıkış işlemim yapıldı" dedi.

"Devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde yeniden hayata döndüm"

Hastanede ilgi ve alakalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavuz, "Devletimizin ve milletimizin sağlamış olduğu bu imkanlar sayesinde hayata yeniden döndüm. Bu süreç zarfında ihtiyaç olduğunda dua eden, kan veren, ailemin ve benim hal ve hatırımı soran tüm dostlara ayrı ayrı selam ve dua ediyorum. Ailemin yanına döndüğüm için çok mutluyum, hayata yeni bir başlangıç yapmış gibi hissediyorum. Bu yeni başlangıcı veren Allah'a sonsuz şükrediyorum. Memleketimizde covid-19 ve diğer hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eder başlayacak olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Korona virüsü yenen akademisyen taburcu oldu

Kaynak: İHA

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