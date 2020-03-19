Korona virüsü ile – a – takımıyla mücadele… Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tam donanımlı dezenfekte ekibi sahada çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip korona virüs ( Kovid – 19 ) salgını nedeniyle Rize Belediyesi şehirde yürütmüş olduğu 95 derece jet buharlı yıkama ve dezenfekte çalışmalarıyla salgın virüse karşı da tedbirleri en üst seviyeye çıkartmış durumda kararlı adımlar atıyor. Temizlik konusunda 1 yıl önce başlatmış olduğu yıkama çalışmalarına ilave olarak virüsün yayılmasına engel olmak için dezenfekte ekibi kuran Rize Belediyesi, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen genelgeye uygun şekilde Rize Valiliğinde yapılan toplantı doğrultusunda konuya hassasiyetle yaklaşıyor.

Risk oluşturan ve halkın yoğun bir şekilde uğrak noktası olan alanlarda dezenfekte çalışmaları yürüten ekipler, kamu kurum ve araçları, hastaneler, bankalar, noterler, toplu taşıma araçları, taksiler, halkın yoğun olduğu caddeler, meydanlar, sosyal alanlar, ibadethaneler, otobüs terminali, çocuk parkları ve benzeri alanlarda çalışmayı devam ettiriyor.

Ülkemizin korona virüsü vakası ile karşılaştığı ilk günlerden itibaren şehrimizde devam eden dezenfekte çalışmaları her gün periyodik olarak tekrarlanarak bakteri ve virüsler bertaraf ediliyor.

Kaynak: Bültenler