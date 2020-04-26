Korona virüsten korunmak için otomobiline maske taktı Korona virüsten korunmak için otomobiline maske taktı Korona virüsten korunmanın en iyi yollarından olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hemen hemen her yerde zorunlu hale getirilen maske kullanımı Düzceli vatandaşı harekete geçirdi.

Korona virüsten korunmak için otomobiline maske taktı

DÜZCE - Korona virüsten korunmanın en iyi yollarından olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hemen hemen her yerde zorunlu hale getirilen maske kullanımı Düzceli vatandaşı harekete geçirdi. Düzceli otomobil sahibi, kendisine ve otomobiline maske taktı.

Korona virüs salgınından korunmak için uzmanlar maske kullanmanın çok önemli olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yayınladığı genelge ile hayatın birçok alanında maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Ancak bazı vatandaşlar halen maske kullanmayı sevmiyor ya da maske kullanmıyor. Maske kullanmayanları gören Düzceli Ömer Faruk Kurt isimli vatandaş kendisi ile birlikte otomobiline de maske taktı. Böylece hem kendisini hemde otomobiline bulaşacak korona virüse karşı önlem alan Ömer Faruk Kurt, ayrıca da maske kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Yaptığı farkındalık hakkında bilgiler veren Ömer Faruk Kurt; "Bu dönemde maske takmak önemli. İnsanlar için akciğerler neyse otomobiller içinde karbiratör öyle. Bizde sürekli otomobil işçindeyiz. Hem kendimizi, hem otomobilimiz korumak için hem de maske kullanımının önemini vurgulamak için böyle bir farkındalık çalışması yaptım" dedi.

Ömer Fruk Kurt, otomobilinin önüne taktığı maske ile Düzce sokaklarında dolaşarak, Düzcelilere maskenin önemini anlatıyor.

Kaynak: İHA