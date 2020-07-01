Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar'ın Belediye Başkanı Bişevac: "Cumhurbaşkanı...
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Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar'ın Belediye Başkanı Bişevac: "Cumhurbaşkanı...

Korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Müslüman Boşnakların yaşadığı Novi Pazar (Yeni Pazar) Belediye Başkanı ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Korona virüsten dolayı zor günler geçiren Novi Pazar'ın Belediye Başkanı Bişevac:
01.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:55

Korona virüs sebebiyle zor günler geçiren Müslüman Boşnakların yaşadığı Novi Pazar (Yeni Pazar) Belediye Başkanı ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi de korona virüse yakalanan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, ise Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyleyerek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve alakalarından dolayı müteşekkiriz. Şu anda sağlık personeline konusunda destek bekliyoruz"dedi.

Sırbistan'da Müslüman Boşnakların ağırlıkta olduğu Sancak bölgesinin en önemli şehri Novi Pazar'da korona virüs salgını kaynaklı yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kendisi de korona virüse yakalanan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile telekonferans yaparak pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi aldı. Görüşmede Nihat Bişevac, Novi Pazar'da hasta saysının çok fazla olduğunu, hastane kapasitelerinin bu kadar hastayı kaldıramadığını belirterek "Malesef hekimlerimiz de virüsten etkilendi. Belgrad'taki Türk büyükelçiğiyle temas halindeyiz. Sağlık Personeli konusunda destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerinin arandığını belirten Novi Pazar Belediye Başkanı Bişevac; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi ve alakasına müteşekkiriz. Türkiye her zaman yanımızda" dedi.

Başkan Ahmet Cin "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'a geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Ahmet Cin, dünyanın yeni tip COVİD 19 konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak "Türkiye çok şükür pandemiyi kontrol altına aldı ama tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi. Diğer ülkelere yardım yapıyor. Her zaman olduğunu gibi sizin de yanınızdayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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